Zwykle w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wielu młodych koninian i okolic wyruszało na noworoczne Europejskie Spotkania Młodych Taizé...

Koniec grudnia to zawsze dobry moment by przypominać o idei Taizé i przesłaniu noworocznych europejskich spotkań, gdzie zebrani modlą się w intencji pokoju na świecie, a także o tym jak pozytywnie od dziesięcioleci miejsce to wpływa na tych, którzy do niego docierają. Taizé, burgundzka wioska założona przez brata Rogera Schutza - Marsauche, kojarzona jest wyłącznie z młodzieżą. Tymczasem każdego roku goszczą w niej licznie także dorośli, których historie spotkania z Bogiem nieprawdopodobnie wręcz chwytają za serce. Kilka z nich usłyszałam na własne uszy spędzając w Taizé kilkanaście wakacyjnych dni.