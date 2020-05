Życzenia na Dzień Matki: Najpiękniejsze życzenia, wierszyki dla mamy, obrazki o mamie

Dzień Matki jest raz w roku, Szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: Zdrowia szczęścia i powodzenia. Za to, że zawsze jesteś przy mym boku Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku Za to, że dni moje tęcza malujesz dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Dziękuję za to wszystko, Czym dobroć jest na ziemi, Że Jesteś najważniejsza, Że tego nikt nie zmieni, Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi: Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki: Najpiękniejsze życzenia dla mamy

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,

Moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze

Tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

nich się Twoje marzenia

w każdym dniu realizują.

Najlepsze u mamy jest to że ją mamy.

Mamy ją swoją nie cudzą.

Nie inną.

Zawsze tą samą

I żeby nie wiem co się stało

mama zostanie mamą.

Tylko jedna mama na zmartwienia.

Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna na bójki z najlepszym kolegą.

Jedna od bólu zęba

i przeziębienia.

Nie na sprzedaż.

Nie do zamiany.

Nasza

wszędzie i przez cały czas.

Więc najlepsze u mamy

jest to że mamy

i że mama ma właśnie nas.