Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2019: Religijne i poważne życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz, wybierz i wyślij!

Bóg jest dobry! Przyszedł na świat w Dzieciątku Jezus, by mnie sobą nie speszyć, by mnie rozbroić miłością. Głębokiej radości i odważnego przyjęcia Jezusa Chrystusa do siebie na dziś i na cały Nowy Rok!

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.

***

Najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

aby przyjście na świat Chrystusa

przyniosło ze sobą radość,

pokój, nadzieję i miłość.

***

Niech Nowonarodzony

oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt

Życzę Ci takiej wiary jaką miała Maryja,

która nie rozumiejąc zaufała Słowu

i pozwoliła aby Bóg się Nią posłużył

i dał ludziom szczęście i Ty też dawaj Je innym.

***

Aby Nowonarodzony Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, ci już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy...

***

Dzisiaj narodził się Zbawiciel,

Waszego świata Odkupiciel,

Więc niech będzie koniec złemu

I oddajmy hołd nasz Jemu,

Dużo radości w dniach Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy...