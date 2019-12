Żywe karpie w Kauflandzie i Carrefourze. Nie wszystkie sklepy wycofują się ze sprzedaży żywych ryb przed świętami

Klienci niejednoznacznie komentują taką ofertę. Wiele osób robiąc zdjęcia przekazuje informację do organizacji ochrony zwierząt. Ze sprzedażą żywych ryb walczą m. in. Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva, Compassion Polska oraz Fundacja Alberta Schweitzera. Wspólnie założyli koalicję Głos dla Karpi. Dodatkowo stowarzyszenie Otwarte Klatki zbiera podpisy pod petycją przeciwko sprzedaży żywych karpi. Podpisać można ją tu.

Na środku hali w sklepie Kaufland w Poznaniu stoi duża wanna na ryby. Obok widnieje plakat - "Karp żywy z polskich hodowli". Kupić możemy go w cenie 12,99 zł za kilogram, dla tych, którzy zrobią zakupy za minimum 100 zł cena za kilogram żywej ryby spadnie do 8,99 zł.

Podobnie jest w sieci sklepów Carrefour, który wciąż będzie sprzedawać żywe ryby. Wyjaśnia to potrzebami swoich klientów. W poznańskich sklepach siecitakże można kupić żywe karpie.

Skala cierpienia karpi jest ogromna – w Polsce sprzedaje się rocznie około 13 milionów żywych karpi. Problem dobrostanu żywych ryb jest jednak przez niektóre sieci zaniedbywany.

Nie chcą zrezygnować z sprzedaży żywych karpi:

Carrefour (firma ta wciąż nie podjęła decyzji dotyczącej sprzedaży żywych karpi)

Kaufland (firma ta odmawia rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi)

L'eclerc (firma ta ignoruje wszystkie nasze zapytania na temat sprzedaży żywych karpi)

Na początku października sieć handlowa Tesco podjęła decyzję o rezygnacji ze sprzedaży żywych ryb. Ale za to nie mają nic przeciwko temu, by... ogłuszać żywe ryby na ich parkingach przed sklepami. Plakaty z informacją o sprzedaży żywych ryb na parkingach niektórych sklepów Tesco były umieszczone na drzwiach wejściowych do sklepu. - Otrzymaliśmy potwierdzenie, iż producenci planują swoje stoiska w 7 lokalizacjach, przy założeniu braku ich promowania na obszarze sklepu i centrum handlowego. Dlatego wszelkie materiały informacyjne dotyczące tej kwestii zostały przez nas usunięte - informują w komunikacie przedstawiciele sieci sklepów Tesco.