Poznań: Nie będzie rozbiórki kamienicy przy ul. Podgórnej 7. Konserwator zabytków nie wydał na to zgody. Inwestor szuka pomocy w sądzie

– Otrzymaliśmy ją 3 lipca. Termin upływa więc 17 lipca i do tego czasu złożymy odwołanie – zapewnia Alan Szawarski, prezes spółki Podgórna 7. – Skala naruszeń prawa jest bardzo duża, dlatego odwołanie również będzie obszerne. Jest mi naprawdę przykro, że w mieście, które ma być otwarte i tolerancyjne, jesteśmy zmuszeni szukać ochrony przed nierównym traktowaniem w sądach i Ministerstwie Kultury. Nie rozumiem w jaki sposób utrzymywanie w środku miasta ruiny po oddziale szpitala, jest większym interesem społecznym niż przekształcenie budynku w hotel z otwartą przestrzenią komercyjną dla mieszkańców i turystów. Ale może jestem w błędzie.

– Przedstawiliśmy kilkadziesiąt propozycji przebudowy budynku z zostawieniem zakresu, który jest bezpieczny i nie grozi katastrofą, angażowaliśmy najlepszych ekspertów w Polsce, na przykład profesor Danutę Kłosek-Kozłowską, eksperta Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS do spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO. Żaden się nie spodobał – twierdzi Szawarski. – Konserwator wybiórczo wybiera materiały, żeby pasowały do z góry ustalonej tezy, pomijając istotne fakty, które mu nie pasują.

Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków powołuje się na opinię zleconą przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WWKZ), dotyczącą dokumentacji złego stanu technicznego obiektu, którą przedstawił inwestor. I wskazuje, że po analizie materiału WWKZ odmówił skreślenia kamienicy przy Podgórnej 7 z wykazu zabytków.

Szawarski twierdzi, że ekspertyza została zamówiona po tym, jak Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków wypowiedziała się w sprawie rozbiórki kamienicy. – Rzeczoznawca, mimo naszych nalegań, nie wszedł do budynku. W swoim opracowaniu myli kondygnacje, stosowane technologie itp. W prowadzonym postępowaniu nawet nie dano nam odnieść się do tej opinii – zaznacza Szawarski. I dodaje, że decyzja WWKZ została zaskarżona do sądu, rozstrzygnięcie powinno nastąpić w sierpniu.