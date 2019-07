Rondo Śródka w Poznaniu: Trwa remont torowiska. Zmiana organizacji ruchu i ogromne korki [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Wszyscy byli nerwowi, trąbili, nie mogły się włączyć do ruchu ani samochody, ani autobusy. Prawy pas, który jadąc Warszawską w stronę Wyszyńskiego, służy do skręcania w prawo - służył kierowcom do przejechania ronda na wprost - mówi Urbańska.

- Codziennie jeżdżę tędy do pracy. O godz. 7.20 widziałam już dwie kolizje. Pierwsza miała miejsce na samym rondzie, przy drugiej auta stały na wysokości przystanku autobusowego, kawałek za rondem. Uczestniczyły w nich kolejno dwa i trzy samochody - relacjonuje Beata Urbańska, radna Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. Dodaje, że światła na rondzie były wyłączone, co tylko potęgowało problemy kierowców.

A dalej nie było lepiej. Za rondem korek utworzył się na odcinku od skrzyżowania ulic Estkowskiego i Garbary do ronda Śródka. To odcinek około 2 km. Jeszcze po godz. 10 trasa wyznaczana przez Mapy Google wskazywała, że pokonać go można w... 20 minut. Mapa doradzała nawet obranie alternatywnej trasy, trzykrotnie dłuższej przez ul. Szelągowską, Serbską, Most Lecha, Hlonda i Podwale. Jej przejechanie miało nawet zajmować krócej niż jazda w linii prostej.