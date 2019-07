VIII Półmaraton, Dziesiątka i Marsz Nordic Walking o Puchar Krotoski – Cichy wokół Jeziora Chrzypskiego - bieg główny

Dzisiaj, w sobotę 20 lipca w Chrzypsku Wielkim odbył się ósma edycja półmaratonu, dziesiątki (ćwierćmaratonu) i marszu nordic walking o puchar Krotoski – Cichy wokół malowniczego Jeziora Chrzypskiego. Atrakcyjność trasy to nie tylko jezioro, ale także lasy, łąki, zabytkowy most kolejowy w Chrzypsku Małym, czy punkt widokowy na całą okolicę w Łężeczkach. Start i meta to z kolei sąsiedztwo zabytkowego budynku kościoła.

W tym roku na trasie biegu stanęło blisko pół tysiąca zawodników, którzy przyjechali do Chrzypska Wielkiego z różnych zakątków Polski.

Dystans ćwierćmaratonu najszybciej pokonał Mateusz Agaciak z Międzychodu (36:43 min.), przed Marcinem Zagórnym z Radnicy (36:55 min.) i Jakubem Wawrzykowskim z Nowej Soli (37:16 min.). Wśród pań triumfowała Patrycja Talar z Pobiedzisk (42:15 min.), przed Agnieszką Witczak-Flajszer z Międzychodu (43:23 min.) i Olgą Kazimirową z Kalisza (43:56 min.). Na dystansie półmaratonu (dwa okrążenia wokół Jeziora Chrzypskiego) najlepszy był Adam Marysiak z Kożuchowa (1:17:23), przed Andrzejem Piotrkowskim z Pszczewa (1:20:13) i Tomaszem Radtka z Łobżenicy (1:20:48). Wśród pań najszybsza była Sandra Nowak z Zielonej Góry (1:26:52). Wyprzedziła ona na mecie Sylwę Kolecką ze Zbąszynka (1:35:51) i Joannę Wasielak ze Swarzędza (1:36:29), która z kolei stoczyła pasjonującą walkę o podium z Małgorzatą Wawrzyniak z Poznania. Różnica czasu pomiędzy tymi paniami na mecie wyniosła zaledwie sekundę.