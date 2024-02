100 mln zł na drogi. Z pieniędzy mogą skorzystać poznańskie osiedla. "To nasze małe ojczyzny"

- informował Filip Olszak.

Wcześniej zaproponowane 60 milionów ma zostać jednak zwiększone o kolejne 20. Poprawka ma być przedłożona na ręce prezydenta 5 lutego.

- Z tego co wiem, prezydent jest też pozytywnie nastawiony do tego, żeby te środki zwiększyć i dzięki temu, że te 20 mln dodatkowych znajdzie się w budżetach osiedli właśnie przeznaczonych na drogi, to łącznie na drogi lokalne w przyszłej kadencji rady osiedla i będą dysponować kwotą 100 milionów złotych. To są już konkretne pieniądze