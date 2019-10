16 najciekawszych zamków w Polsce. Co warto zwiedzić?

Polska usiana jest zamkami - w niemal każdym regionie znajdziemy coś dla siebie. Co sprawdzić przed wybraniem się na zwiedzanie? Przede wszystkim należy potwierdzić godziny otwarcia, ponieważ te mogą się zmienić w zależności od pory roku lub zostać skrócone. Uwzględnijmy długość zwiedzania obiektu. Na obejrzenie większości wymienionych obiektów należy przeznaczyć przynajmniej godzinę. W wypadku większych kompleksów (np. Zamku Książ w Wałbrzychu) najlepiej zarezerwować sobie cały dzień. Weźcie też coś cieplejszego do narzucenia - w zamkowych podziemiach bywa chłodno! Nie zabierajmy też statywu lub drona do fotografii - te są zabronione w niemal wszystkich obiektach. Jeśli lubicie oryginalne zwiedzanie - koniecznie sprawdźcie, czy istnieje możliwość zwiedzania nocnego!

