Tak oszukują polscy pracodawcy! Zobacz, co wykazały kontrole PIP

Państwowa Inspekcja Pracy w 2017 roku przeprowadziła prawie 81 tysięcy kontroli u 64 tysięcy pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. W ich trakcie ujawniono ponad 62 tysiące wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Łączna kwota mandatów, które otrzymało ponad 14 tysiące nieuczciwych pracodawców to prawie 18 milionów złotych.

Zobacz, jak oszukują polscy pracodawcy!

Chociaż Kodeks pracy ma chronić pracowników i w związku z tym dokładnie określa szereg obowiązków, jakie ciążą na pracodawcach, wielu z nich próbuje omijać przepisy. Osiągając przy tym pewne korzyści, pracodawcy naruszają jednak prawa pracowników. Niektórzy z nich nie boją się jednak walczyć o swoje – z roku na rok do PIP trafia coraz więcej skarg na pracodawców. W tym roku było to 50,5 tysiąca – to ponad 6 tysięcy więcej niż w 2016 roku.