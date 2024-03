20 marca blokady dróg i akcje protestacyjne rolników w Wielkopolsce! Policja radzi: "Sugerujemy unikanie podróży samochodem"

20 marca blokady dróg i akcje protestacyjne rolników w Wielkopolsce

Obornik przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

– 6 dni, tyle dla Pani wojewody znaczy natychmiast! Chodź złożenie naszych postulatów nawet tego samego dnia nie wiele by zmieniło, to sytuacja ta jasno pokazuje jak nas się lekceważy. Postanowiliśmy za to podziękować!

Poznańska policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami w ruchu

Autostrada Wielkopolska wprowadziła zmiany w organizacji ruchu

Ardanowski: "Nie tylko tzw. zielony ład zabija rolnictwo"

O co tak naprawdę chodzi protestującym rolnikom i dlaczego sytuacja na polskiej wsi jest tak trudna? Jak tłumaczył niedawno na naszych łamach Jan Krzysztof Ardanowski, były szef resortu rolnictwa, jednej z głównych przyczyn obecnej sytuacji na polskiej i europejskiej wsi należy upatrywać we wdrażaniu w życie – jak podkreśla – nielogicznego i szkodliwego dla gospodarki, w tym szczególnie dla rolnictwa tzw. „zielonego ładu”, czyli pakietu inicjatyw politycznych, których deklarowanym celem jest wdrażanie w UE transformacji ekologicznej, a finalnie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W jego ocenie, wdrażanie to, bez jakichkolwiek sensownych konsultacji, wbrew ostrzeżeniom wielu ekspertów z poważnych ośrodków akademickich, uderzy bardzo mocno w rolników europejskich.