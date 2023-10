210 mln złotych dla Poznania i sąsiednich gmin. Sfinansują z nich ważne inwestycje

- Szczególnie cieszą mnie dotacje, które otrzymało miasto Poznań. Starania o budowę basenu przy ulicy Taborowej trwały już od dosyć dawna. 30 mln dotacji na pewno pozwoli basenowi powstać. To jest jedna z ważniejszych inwestycji. Powstanie także boisko sportowe na tzw. Chwiałce. To miejsce od zawsze było bardzo popularne i dobrze, że wzbogaci się dzięki inwestycji w takie udogodnienie dla mieszkańców. Jak zwykle oczekiwane przez mieszkańców są drogi rowerowe. Tym razem trasa od Strzeleckiej do Królowej Jadwigi. Myślę, że na to także czekali rowerzyści - kolejne udogodnienie i bezpieczna jazda dla rowerzystów niekolidująca z ruchem samochodowym