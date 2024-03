Nowym odcinkiem drogi rowerowej w centrum Poznania pojedziemy za rok. Wykonawca wybrany!

Pierwszy etap drogi rowerowej Stare Miasto - Rataje

Planowana inwestycja obejmuje trzy odcinki dróg rowerowych:

- Od mostu Królowej Jadwigi, po południowej stronie ulicy jej imienia, do skrzyżowania z Drogą Dębińską.

- Od mostu Królowej Jadwigi, po północnej stronie ulicy, do ul. Strzeleckiej, w pobliżu istniejącego tam przystanku autobusowego AWF.

- W ciągu ulicy Strzeleckiej od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i fragmentem tej ulicy.