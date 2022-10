25 października będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca! O której godzinie będzie widoczne w Poznaniu?

Częściowe zaćmienie słońca występuje kiedy księżyc przysłania fragment słonecznej tarczy. Zjawisko będzie widoczne na terenie całej Polski.

- Zaćmienie Słońca to zjawisko polegające na zakryciu Słońca przez tarczę Księżyca na niebie. Aby do niego doszło, musi dojść do zbiegu wielu okoliczności. Przede wszystkim Księżyc musi znajdować się w fazie nowiu, a jego tarcza powinna znajdować się w okolicach Słońca - mówi Sławomir Matz, pasjonat astronomii, dziennikarz portalu Geekweek.