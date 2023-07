Upalna, słoneczna niedziela

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia przed upałem. Dotyczą one województw wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna, z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Tylko na północnym wschodzie spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenie do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym wschodzie do 34 stopni na krańcach zachodnich.

Nad morzem nieco chłodniej - od 20 do 23 stopni. Poza terenami nadmorskimi wiatr słaby, zmienny" - powiedział Kamil Walczak z IMGW-PIB.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nadal pogodnie i bez opadów. Jedynie nad ranem na zachodzie kraju możliwy jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni.

Pogoda pozwoli nieco odetchnąć

Początek nowego tygodnia przyniesie lekką ulgę w upalnej aurze , ponieważ temperatura stopniowo będzie ustępować. W poniedziałek jej wartość maksymalna ma wynieść 32 stopnie Celsjusza, na zachodzie i południu na niebie pojawi się więcej chmur i wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Opady w burzach mogą być okresami silniejsze, a porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek już bez burz, ale przelotny deszcz pojawi się miejscami na Pomorzu i na południu. Temperatura będzie dochodzić maksymalnie do 30 stopni Celsjusza. Poza tym od 20°C nad morzem do 29°C w centrum. Wiatr będzie słaby.

Mapa spodziewanych temperatur na wtorek 11.07, godz. 15:00 Fot: meteo.imgw.pl

W środę ponownie spodziewane są silne burze, przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Opady mogą być intensywne, a wiatr w porywach może dochodzić do 70 km/h.