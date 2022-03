29. Kaziuk Wileński w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z placu Wolności!

Kiermasz Kaziukowy trwa do około godz. 16:30. Imprezie będą towarzyszyć występy Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" oraz Orkiestry Miasta Poznania przy MPK. Co więcej, będzie też to doskonała okazja do wspólnego śpiewania pieśni kresowych.

Imprezę dofinansowuje Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz zdjęcia z placu Wolności: