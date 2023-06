7 błędów popełnianych w użytkowaniu klimatyzacji. Odkryj, jak uniknąć kosztownych pomyłek i cieszyć się chłodem!

Ustawienie zbyt niskiej temperatury

Jednym z najczęstszych błędów jest ustawienie zbyt niskiej temperatury na klimatyzatorze. Choć chłodne powietrze może wydawać się przyjemne, zbyt niska temperatura powoduje nadmierne zużycie energii i może prowadzić do dyskomfortu oraz problemów zdrowotnych, takich jak przewlekłe zapalenie gardła czy ból mięśni. Lepiej od razu ustawić temperaturę docelową. Większość klimatyzatorów automatycznie dostosowuje moc działania do temperatury panującej w pomieszczeniu.

Nieprawidłowe czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja klimatyzatora są kluczowe dla jego efektywnego działania. Brak czyszczenia filtrów powietrza prowadzi do gromadzenia się kurzu, pyłków i bakterii, co nie tylko obniża jakość powietrza, ale również sprawia, że klimatyzator zużywa więcej energii. Prace serwisowe powinno wykonywać się przynajmniej dwa razy w roku — przed sezonem zimowym i letnim. Konserwator zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ogólnego urządzenia oraz wyczyszczenia kratek.