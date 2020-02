Aktywiści będą protestować przeciwko firmie Reserved w Poznaniu. Chcą, by spółka zaprzestała produkcji ubrań z kaszmirem

Kaszmir jest jednym z najbardziej pożądanych włókien na świecie. Niestety, jego produkcja jest bardzo droga. Kaszmir bowiem pochodzi z kóz kaszmirskich, które pasą się w Himalajach. Z tego powodu 90 proc. światowej produkcji kaszmiru odbywa się w fabrykach w Mongolii i Chinach. Do jego pozyskania potrzeba aż 1,2 mln zwierząt. Do stworzenia jednego swetra potrzeba aż od 5 do 10 kóz.

Protesty pod sklepami Reserved z powodu kóz kaszmirskich

W ostatnich tygodniach międzynarodowa organizacja prozwierzęca - People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) z Niemiec opublikowała nagrania pokazujące pracowników fabryk kaszmiru w Mongolii i Chinach, którzy brutalnie rzucają kozy na ziemię i wyrywają im futro za pomocą metalowych grzebieni. Te zaś, których wełna nie jest już pełnowartościowa, zabija się, podcinając im gardła.