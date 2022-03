Albert Radomski nie żyje. 5 lat temu został brutalnie pobity w Poznaniu i przejechał po nim samochód. O śmierci poinformowała matka Alberta

Nie żyje Albert Radomski: sprawca pobicia został skazany

Pisaliśmy już o tragicznej sytuacji chłopaka i jego rehabilitacji. 28 października 2017 roku Albert ze znajomymi na Starym Rynku w Poznaniu obchodził swoje dwudzieste urodziny. W drodze do domu pobił go nieznajomy mężczyzna i nieprzytomny upadł na jezdnię. Po chwili po chłopaku przejechał samochód. Po tych tragicznych wydarzeniach Albert już nigdy nie wrócił do zdrowia.