Angielski zespół David Cross Band na trasie w Polsce. Wkrótce zagra w Poznaniu w CK Zamek!

David Cross, angielski skrzypek, klawiszowiec, kompozytor, wykładowca London Metropolitan University. Znany jako muzyk super grupy King Crimson, z którą współpracował w latach 1972-1974. Pozostawił wkład w trzech klasycznych albumach King Crimson: „Larks’ Tongues in Aspic”, „Starless and Bible Black” oraz „Red”. Po współpracy z King Crimson dużo podróżował, ostatecznie wrócił do muzyki poprzez pracę w teatrze.

W 1987 roku wraz z Keithem Tippettem (eks-King Crimson) założył zespół o nazwie Low Flying Aircraft. W ostatnich latach Cross wydał serię nagrań w duecie z Robertem Frippem, Andrew Keelingiem, Andrew Bookerem (z No-Man), Davidem Jacksonem (dawniej Van der Graaf Generator) i Peterem Banksem (dawniej Yes). Cross komponował muzykę teatralną i pracował jako aktor. Prowadzi własną wytwórnię płytową Noisy Records.