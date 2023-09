Ania Bardowska pokazuje wizualizację sypialni - można się zainspirować? OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Nadszedł czas na ostatnią fazę wykańczania domu Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska, znana z popularnego programu telewizyjnego, niedawno podzieliła się na Instagramie projektem swojej sypialni. Na zdjęciach wizualizacji pomieszczenia widać, że para Bardowskich przykłada ogromną uwagę do każdego szczegółu INSTAGRAM/ ania.bardowska Zobacz galerię (10 zdjęć)

Wkrótce minie już rok, odkąd Anna i Grzegorz Bardowscy zamieszkali w swoim nowym domu. Ich przepiękna posiadłość, którą znamy z telewizyjnego programu, jest już prawie gotowa do użytku. Bohaterowie programu TVP mają już tylko jedno pomieszczenie do wykończenia i właśnie podzielili się z fanami jego projektem na Instagramie. To projekt sypialni, który robi niesamowite wrażenie. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak wygląda sypialnia Ani Bardowskiej i jej męża Grzegorza.