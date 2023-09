Anna z "Rolnik Szuka Żony 10". 35-latka z Wielkopolski

"Rolnik szuka żony 10" - premiera i uczestnicy

W tegorocznej edycji czeka na nas aż osiem rolników, w tym dwie odważne kobiety

Jubileuszowa 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników tego popularnego show. To nie tylko okazja do poznania fascynujących historii życiowych uczestników, ale także szansa na zobaczenie, jak rozwijają się relacje między nimi w malowniczych wiejskich sceneriach. Program "Rolnik szuka żony" nie tylko prezentuje wyjątkową przygodę miłosną, ale również ukazuje codzienne wyzwania i radości życia na wsi.