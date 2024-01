Arcybiskup Gądecki pisze listy do Kamińskiego i Wąsika. Chce w ich sprawie podjąć "interwencję humanitarną"

Arcybiskup prosi o zaprzestanie protestu głodowego

W związku z tym wystosował list do uwięzionych z z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara. Zwrócił się również do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego.