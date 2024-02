Kierowców w MPK Poznań niezmiennie brakuje

Pasażerowie poznańskiej komunikacji miejskiej przyzwyczaili się już do regularnego wypadania kursów. Najtrudniejsza sytuacja była w 2022 roku, kiedy to ze względu na remont Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i innych tras tramwajowych w centrum Poznania oraz na Wildzie kierowcy byli potrzebni do obsługi połączeń "za tramwaj".

Lekarstwem na braki stało się ograniczenie częstotliwości kursów autobusów Cięcia dotknęły najbardziej autobusy nocne, które kursują w dni robocze co godzinę, a nie co pół godziny, jak to było wcześniej. Dzięki temu część kierowców można było przesunąć do obsługi linii dziennych, co poprawiło sytuację. Tymczasem nie oznacza to, że kursy przestały wypadać, bo wciąż brakuje ponad 100 kierowców, których MPK mogłoby zatrudnić od zaraz. Sporadycznie tego typu sytuacje zdarzają się na tramwajowej linii 14.