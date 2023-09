Bartłomiej Wróblewski przedstawił w Poznaniu swoje sprawozdanie poselskie. Dokumenty mogli przeczytać mieszkańcy miasta

W poniedziałek, 25 września Bartłomiej Wróblewski przedstawił swoje sprawozdanie poselskie dla Poznania.

- Jest koniec kadencji, wydaje się, że wszyscy parlamentarzyści powinni przedstawiać sprawozdania poselskie, czyli krótko mówiąc, pokazać, co w ostatnich latach udało im się zrobić, tak, żeby poznaniacy mieli ogląd sytuacji. My to sprawozdanie poselskie kolportujemy po Poznaniu, dziś także z panią radną Ewą Jemielity rozdawaliśmy je poznaniakom na Moście Teatralnym