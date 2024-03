Kandydaci do fotela prezydenta Poznania oceniają pierwsze 100 dni rządów ekipy Donalda Tuska

– My jako Lewica, wyszliśmy z konkretnym planem. Dla mnie ważne było wszystko to, co dotyczyło ochrony praw kobiet. Kolejna sprawa, to temat renty wdowiej. To jest projekt, który już dawno powinien być realizowany. Nie możemy dziedziczyć emerytury po zmarłym małżonku/małżonce i ten problem dotyczy coraz większej grupy społeczeństwa. Znowu dzieje się tak, że odjeżdża nam Europa, bo jeżeli te rozwiązania są w innych państwach, a nie ma ich w Polsce, to znaczy, że bardzo daleko nam do Europy. Powinniśmy już nie tylko wprowadzić te rozwiązania, ale też rozmawiać o czterodniowym tygodniu pracy. To jest coś z czym za chwilę będziemy się mierzyć.