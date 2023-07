Bezpieczny kredyt 2 procent na wyciągnięcie ręki. Oto najważniejsze informacje! Zobacz przykłady

Rządowa dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to nic innego jak różnica pomiędzy aktualną stopą oprocentowania kredytów a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2% . Dzięki dopłacie przez pierwsze 10 lat kredytobiorca będzie spłacał kredyt przy oprocentowaniu nie wyższym niż 2 procent. Nie licząc ewentualnych prowizji, jeśli pojawią się one w zapisach w umowie.

Kto może otrzymać bezpieczny kredyt 2%?

Niestety, nie jest to rozwiązanie dla każdego. Kredyt taki - jak czytamy na stronach rządowych - będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku natomiast małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek dotyczący wieku spełnić musiało będzie przynajmniej jedno z nich.