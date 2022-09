Body Worlds & The Cycle of Life: Kontrowersyjna ekspozycja z martwego, ludzkiego ciała w Poznaniu. Jak z horroru [PROGRAM, CENY, DATA]

„Body Worlds” w Poznaniu: Czym jest ekspozycja?

Co takiego jest w „Body Worlds”, co urzeka i odbija się echem tak wielu milionów ludzi z różnych kultur i religii, w różnym wieku i wykonujących różne zawody? Kurator dr Angelina Whalley, która jest odpowiedzialna za treść, projekt oraz koncepcyjne planowanie wystawy stwierdza, iż kluczem do jej sukcesu jest to, że wystawa głęboko zmienia nasze spojrzenie na nas samych: