"Bomba ekologiczna w Puszczy Zielonka". Poznańska Lewica o energetyce odnawialnej

- opisywała Ueberhan.

Konferencja odbyła się na terenie Puszczy Zielonka, bo jak podkreślają politycy, ekologia jest dla Lewicy bardzo ważną sprawą.

Otaczają nas 4 parki krajobrazowe, 25 jezior, przepiękne tereny leśne. Do Puszczy Zielonka przyjeżdżają poznaniacy oraz mieszkańcy okolicznych gmin, aby nad jeziorami tu zlokalizowanymi zwyczajnie wypoczywać. Obok Puszczy Zielonka jest też wieś Bednary. Jest tam nieczynna żwirownia zalana wodą. W roku 2015 pojawiła się firma z Inowrocławia, który postanowiła na tym zarobić. Wpadła na pomysł, aby zasypać całą żwirownię mieszaniną ziemi z bardzo dużą ilością popiołów pochodzących z elektrociepłowni Karolin. Po analizach stwierdzono, że odpady te zawierają takie metale ciężkie jak: chrom, ołów, cynk, miedź, nikiel , kadm, arsen. Przez półtora roku oszust sprowadził 117 tysięcy ton odpadów!!! Dla uzmysłowienia jaka to ilość. To 4000 transportów dużych samochodów ciężarowych. Codziennie przyjeżdżało 8-10 takich pojazdów. Eksperci nie mają wątpliwości. Jest tylko kwestią czasu, kiedy te metale ciężkie przedostaną się do wszystkich jezior Puszczy Zielonka. Bez szybkich i zdecydowanych działań cały teren zostanie skażony. Szkody będą nieodwracalne