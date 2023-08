Wielkopolska Nowa Lewica prezentuje "jedynki" na listach wyborczych do Sejmu. "Chcemy państwa świeckiego i świeckiej ochrony zdrowia" Paweł Antuchowski

Wielkopolscy kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu zaprezentowali program wyborczy partii. Skupia się on między innymi na legalizacji aborcji, dofinansowaniu procedury In Vitro, wprowadzeniu renty wdowiej, wprowadzeniu cywilnej kontroli nad policją, czy inwestycjach.