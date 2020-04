Było niesmacznie, będzie jeszcze bardziej: W maju premiera drugiego horroru o koronawirusie. Czy sequel „Corona Zombies” będzie hitem?

zobacz galerię (3 zdjęcia) Nie dość, że Full Moon Features kontynuuje promocję „Corona Zombies”, to już za kilka tygodni opublikuje kolejny film w temacie epidemii. Kiedy pierwsza część koncentrowała się na postaci kobiety, która podczas poszukiwania papieru toaletowego na sklepowych półkach, nagle zostaje zaatakowana przez zombie w maseczce na twarzy, akcja sequelu ma koncentrować się na postaci… Joe Exotica, bohatera najnowszego serialu dokumentalnego „Król Tygrysów”, który jest prawdziwym hitem na platformie Netflix. materiały dystrybutora zobacz galerię (3 zdjęcia)

Nie tak dawno informowaliśmy o pierwszym pełnometrażowym horrorze, którego tematem jest epidemia koronawirusa, a już pojawiły się informacje, że w połowie maja w sieci pojawi się jego sequel. Po kontrowersyjnym „Corona Zombies” przyszedł czas na „Barbie and Kendra Save the Tiger King”, którego twórcy nawiązują nie tylko do pandemii, ale i bohatera jednego z nowych seriali dokumentalnych Netflixa.