Piłkarski król życia znów na piedestale. Prezes Lecha Poznań zachwycony filmem o Mirosławie Okońskim. Zobacz zdjęcia z premiery

Pod ogromnym wrażeniem był prowadzący uroczystość dziennikarz Radia Poznań, kierownik działu sportowego Krzysztof Ratajczak. Zaznaczył, że film ma wiele przesłań, a jedną z nich jest ogromna rola rodziny oraz wiara do samego końca.

– Znakomite wydarzenie. Wielkie brawa dla Piotrka Łuczaka, jego współpracowników i producentów. Jestem ciekaw, jak młodsze pokolenie będzie odbierać ten film. Wielka, ikoniczna postać. Najprostsza puenta: wielki artysta futbolu porównywany do Diego Maradony. Z tego filmu wynika też, że to prawdziwy człowiek. Człowiek ze słabościami, ale co najważniejsze, dobry człowiek. Można mówić, że jest to film sportowy, o wielkim piłkarzu. Jednak jeśli się dokładnie się przyjrzymy tej historii, to można śmiało powiedzieć, że jest to film o miłości