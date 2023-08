Poparzona kobieta trafiła do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim.

– To jest niewyobrażalny ból – powiedział podczas pierwszej rozprawy lekarz, który w nocy z 18 na 19 marca 2011 roku pełnił dyżur w grodziskim szpitalu. – Pacjentka krzyczała, prosiła o pomoc. Ze względu na silny ból otrzymała domięśniowo lek narkotyczny, ale była przytomna i odpowiadała logicznie. Około 90 procent ciała to były oparzenia II i III stopnia, białkówki jej oczu się ścięły, nie była w stanie widzieć. Starałem się zmniejszyć jej cierpienie. Pacjentce, nieludzko wyjącej z bólu, trudno jest powtarzać pytania, co się stało…