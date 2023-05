Były radny Poznania dołącza do Warty Poznań. Ma pomóc w budowie nowego stadionu. W klubie pojawiły się także inne nowe twarze

Już wtedy wiedział, że wraz z początkiem nowego miesiąca dołączy do Warty Poznań. Klub z Dolnej Wildy o zmianach w zarządzie zadecydował w miniony piątek, 28 kwietnia podczas posiedzenia rady nadzorczej klubu. Oznacza to, że w skład zarządu klubu, do Michała Wieczorka oraz Macieja Wojdyło, którzy już tam zasiadali, dołącza właśnie Bartłomiej Ignaszewski. To on ma pomóc ws. budowy nowego stadionu dla Warty Poznań.

- Dołączenie do zielonej drużyny Warty Poznań jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i jeszcze większym wyzwaniem. Liczę na to, że swoją pracą będę mógł dołożyć cegiełkę w budowaniu tak wspaniałego i utytułowanego klubu. Jako członek zarządu Warty Poznań będę odpowiadał, m.in. za tworzenie i realizacja strategii klubu w zakresie infrastruktury i inwestycji. Liczę na to, że swoją pracą przyczynię się do tego, że Warta znów będzie mogła rozgrywać swoje mecze ligowe w Poznaniu - mówi Bartłomiej Ignaszewski.