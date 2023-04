Ceny jajek poszły w górę! Ile kosztują w Poznaniu na Wielkanoc 2023? Sprawdziliśmy ceny jaj w sklepach, na targowiskach i u hodowców

Ceny jajek na Wielkanoc 2023

Jajka to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy. Nie może ich zabraknąć w koszyczku ze święconką i na stole podczas wielkanocnego śniadania. W czasie świąt nie tylko jemy jajka gotowane, ale też w postaci wszelkiego rodzaju past. Jajka są też niezbędnym składnikiem sałatek oraz wypieków.

Jajka na twardo, jajka na miękko. Jak długo gotować?:

jajka na miękko - 3 minuty

jajka z kremowym żółtkiem - 5 minut

jajka na twardo - 10 minut

Wyjmij gotowe jajka: po upływie czasu wyjmij gotowane jajka z rondla łyżką cedzakową i uderz z każdego boku delikatnie do pęknięcia skorupy w kilku miejscach. Pomiń ten krok, jeśli jaja gotujesz na miękko lub jeśli planujesz barwic jajka na Wielkanoc.

Umieść jajka w misce: napełnij miskę wodą z lodem. Przenieś jajka do miski i pozostaw je tam na co najmniej 1 minutę.

Obierz i jedz: jajka na twardo można obrać tuż przed obiadem czy przygotowaniem dania.