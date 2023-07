Chcesz złożyć wniosek o wsparcie na wymianę pieca? Lepiej się pospiesz!

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia. Poznański magistrat poinformował we wtorek, że do połowy lipca złożonych zostało 657 wniosków. Do tej pory Wydział Klimatu i Środowiska UMP przygotował prawie 500 umów na kwotę niemal 10 mln zł. Tegoroczna pula pieniędzy wynosi 11, 5 mln zł.

Kawka Bis to miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym, ekologicznym sposobem ogrzewania. Program przewiduje możliwość uzyskania nawet 100 proc. dofinansowania kosztów wymiany pieca. Wsparcie może wynieść nawet do 40 tys. zł – w zależności od tego, na jakie źródło ogrzewania zdecyduje się składający wniosek.

W tegorocznej edycji programu z 12 tys. do 15 tys. zł wzrosło dofinansowanie w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe. Dwukrotnie - do 30 tys. zł zwiększyła się kwota na wymianę pieca na pompę ciepła. Gdy dodatkowo zdecydujemy się zainstalować panele fotowoltaiczne, możemy uzyskać dofinansowanie nawet do 40 tys. zł. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych kwota dofinansowania może wynieść do 25 tys. zł.

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z kopciuchów będzie karane. Do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. należy zastąpić piece kaflowe lub typu koza, a do końca 2027 r. należy wymienić kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.