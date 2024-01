Jak podkreśla poznański magistrat, w projekcie, który pochłonąć ma około pół miliona złotych chodzi po prostu o to, by zastąpić tradycyjne dzwonki mechaniczne, oparte na jednolitym, zwykle dość głośnym dźwięku, oznajmującym przerwę i jej zakończenie, innym rodzajem sygnału – bardziej przyjemnym, lepiej odbieranym, zazwyczaj cichszym, może to być nawet określona melodia.

Czytaj też: Dzwonki mają dzwonić ciszej. Poznań chce wprowadzić zmiany w szkołach

Jak tłumaczy Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miasta Poznania, kwota pół miliona złotych została zabezpieczona w budżecie na wniosek rodziców i dyrektorów szkół, którzy zgłaszali potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania.