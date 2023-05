Cmentarz dla zwierząt powstanie w Poznaniu. To pierwsze takie miejsce w stolicy Wielkopolski

W Poznaniu nie ma miejsca, gdzie można legalnie pochować zwierzę. - Kiedy umrze, można je zostawić u weterynarza lub odwieźć do schroniska przy ul. Kobylepole 51. Pobiera ono opłatę uzależnioną od wagi zwierzęcia. Zgodnie z polskim prawem nielegalne jest zakopanie martwego pupila poza miejscami do tego wyznaczonymi - czytamy na stronie miasta.

Gdzie powstanie pierwszy cmentarz dla zwierząt w Poznaniu?

Projekt planu dotyczy wschodniej części miasta. Od południa graniczy on z ulicą Wrzesińską i ROD ,,Międzylesie", a od północnego-wschodu z terenem Cmentarza Miłostowskiego. To zalesiony obszar o powierzchni około 1,8 ha. Teren pod budowę cmentarza jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej oraz od cmentarza. Oddziela go od niego pas zieleni. Badania gruntowo-wodne nie wykazały przeciwwskazań do stworzenia tam miejsca pochówku.

Kiedy cmentarz będzie oddany do użytku?

W obszarze planu zlokalizowany jest podwójny schron amunicyjny i artyleryjski , wpisany do rejestru zabytków. Jak czytamy na stronie miasta, na całym obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji budynków, a plan dopuszcza jedynie przebudowę lub adaptację istniejącego schronu do nowych funkcji administracyjno-gospodarczo-sanitarnych związanych z funkcją grzebowiska dla zwierząt.

Do 1 czerwca każdy może zgłosić swoje uwagi do projektowanego planu - do 18 maja jest on wyłożony do publicznego wglądu. Cmentarz dla zwierząt będzie mógł powstać dopiero po przyjęciu planu przez Radę Miasta Poznania.

