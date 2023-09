Coffie z kagańcem na pysku przez 10 dni siedział zamknięty w budzie. Ośrodek "Mam psa. I co teraz?" tłumaczy

I wyjaśniają:

- Aby ograniczyć stres, pies wychodził 2 razy dziennie. Mógł wtedy załatwić potrzeby fizjologiczne i oswoić się z otoczeniem – spędzał czas z trenerami na placu, swobodnie obserwując i eksplorując, by nabrać zaufania. Miał też kontakt z innymi psami przez płot. Coffee pił poza budą, ale miał również dostęp do wody z elektrolitami w budzie. Podawaliśmy mu karmę – suchą rozsypywaliśmy na legowisko w budzie, na trawę i do miski, ale też podawaliśmy mokrą karmę w misce. Ze względu na brak zaufania do człowieka oraz agresywne zachowania, Coffee nie był karmiony z ręki, ale zaczął jeść samodzielnie po kilku dniach. Poruszał się nieco sztywno, co również było widoczne na filmikach przesyłanych do właścicielki – tutaj chcemy zaznaczyć, że pies nieustannie był zestresowany i pomimo spacerów oraz pobytów na placu, nie oddał stolca. Zrobił to dopiero w dniu odbioru. Obserwowaliśmy psa, jednak po małym progresie był bardzo duży regres i w poniedziałek (18.09.2023) przekazaliśmy właścicielce decyzję, że nie jesteśmy w stanie pomóc Cofeemu i prosimy o jego odebranie.