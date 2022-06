Coraz więcej automatów paczkowych w Poznaniu. "Większość urządzeń stawianych jest bez wymaganych nawet minimalnych zgłoszeń"

– Lokalizacje Paczkomatów są nieprzypadkowe, mamy własne procedury wyznaczania miejsca pod Paczkomat, tak aby cieszył on się popularnością. Jednak więcej na te temat nie powiem, bo jest to nasze autorskie rozwiązanie – informuje Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

Konkurencja firmy próbuje nadgonić swoimi urządzeniami 16-tysięczną sieć operatora. Prowadzi to momentami do sytuacji, w których nowe urządzenia innych operatorów dublują już te istniejące. Dotyczy to także urządzeń tego samego operatora. Taka sytuacja ma miejsce w okolicach galerii Green Point na poznańskiej Wildzie. Uruchomienie automatu nie wymaga większych zezwoleń.

– Prawo budowlane nie wymaga specjalnych zezwoleń na ustawienie automatu paczkowego – dodaje Kądziołka.