Czy PTBS ma coś do ukrycia? Sprawdzą to poznańscy radni

Kompleksowa kontrola w PTBS

W jej ramach radni sprawdzą szereg aspektów dotyczących funkcjonowania PTBS, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości czynszów, kosztów eksploatacji, zaciągniętych kredytów, poziomu zatrudnienia, bieżącej działalności czy planów inwestycyjnych.

Pierwotnie kontrola nie była w tym roku przez komisję planowana. Zmiana ta została przegłosowana na początku marca.

- Oficjalnie kontrola rozpoczyna się 4 kwietnia, jednak już wcześniej rozpoczęłam kontrolę radnej w spółce

- informuje radna Ewa Jemielity z PiS, przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Działania te związane były z protestami mieszkańców, którzy sprzeciwiają się planowanej od maja podwyżce czynszów. Jak informowała spółka, podwyżki związane są między innymi z inflacją, wzrostem cen materiałów budowlanych czy wyższymi stopami procentowymi, wpływającymi bezpośrednio na wyższe koszty kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań.

Najbardziej podwyżki te mają dotknąć lokatorów mieszkających w ramach programu najmu z dojściem do własności, gdzie stawka czynszu ma wzrosnąć w skrajnym przypadku o ponad 10 zł za m kw. Podwyżki te stały się przyczynkiem do protestów, których pokłosiem były najpierw interpelacje kierowane przez radnych do władz Spółki i władz miasta, a później kontrola radnej Ewy Jemielity.