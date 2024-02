Czy zawalił się dach poznańskiej synagogi? Sprawdziliśmy, co się dzieje z budynkiem

25 stycznia informowaliśmy, że na razie wszelkie plany co do przebudowy Nowej Synagogi, znajdującej się przy skwerze Rabina Akivy Egera na rogu ulic Wronieckiej i Stawnej, zostały zawieszone przez procedurę wpisania synagogi do rejestru zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał pozytywną opinię w tej sprawie.

Na jej terenie widać jednak robotników. Zapytaliśmy Urząd Miasta co dzieje się z budynkiem.

Tak obecnie wygląda synagoga poznańska!