DeeJayPallaside prostuje film Konopskiego. "Boje się wyjść z domu". Youtuber nie krył łez i gorzkich słów

-W piątek pojawiło się moje oficjalne stanowisko odnoszące się do całej sprawy, do serii ze snapchata i zdjęć na facebooku, a nie pojawiło się to w materiale u Konopa i mam wrażenie że nie wszyscy to widzieli. Dlatego postanowiłem, że nagram w tym tygodniu jeszcze sprostowanie wyjaśniające bezpośrednio na YouTuba. Konop powiedział, byście nie wrzucali Pallaside do tego samego wora, to i tak zostałem wrzucony. Przez 10 lat te materiały były dostępne nikt o to nigdy nie miał problemu, w każdej chwili mogłem to usunąć. Mój błąd, mogłem je usunąć. Przez ponad 10 lat nie miałem niczego do ukrycia, te wszystkie publikacje były publiczne, ogólnodostępne i ja o tym mówiłem w piątek. I to było złe że to wrzucałem i nie jestem z tego dumny, dlatego powiedziałem w piątek, że usunąłem to z kanału. Jest mi głupio i wstyd, że seria którą kochały setki tysięcy osób lata temu, to dzisiaj ktoś mi pisze, że ja bym klepał...-mówi w swojej wypowiedzi na Instagramie DeeJayPallasie.