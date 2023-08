Wylot na wakacje z Poznania. Jest taniej niż myślisz

W ofercie na cały miesiąc znajdziemy kilka bardzo popularnych destynacji, do których dostaniemy się szybko i bezboleśnie. Mowa o Włoszech, Chorwacji, Grecji, Albanii, Hiszpanii czy zyskującej ostatnio wielu podróżnych Gruzji. Nieco bardziej wymagający mogą też wybrać się do Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Omanu.

Wyloty z Poznania. Za wakacyjną podróż zapłacisz kilkaset złotych

Co może nieco zaskakiwać, zdecydowanie najtaniej wychodzą loty do Wenecji. Wylot z Poznania 19 sierpnia i powrót 26 sierpnia za osobę kosztuje 371 złotych. Lecąc w jedną stronę da się z kolei złapać jeszcze lepsze oferty. Lot 8 sierpnia z Poznania do włoskiego miasta kosztuje zaledwie 94 złote. Dokładnie tyle samo zapłacimy za wylot 10 sierpnia. Kusząca jest także propozycja lotów do Mediolanu. Opuszczając Poznań 15 sierpnia i wracając 22 sierpnia za podróż w dwie strony zapłacimy 361 złotych od osoby. Wylatując dwa dni wcześniej, wyprawa do Lombardii kosztować może 50 złotych mniej.