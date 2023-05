Do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu trafił wyjątkowy eksponat. Pochodzi z 1939 roku

Do poznańskiego muzeum trafił wyjątkowy eksponat

Podręcznik był używany przez Szkołę Lotnictwa Luftwaffe w Neubiberg koło Monachium. Został wydany w kwietniu 1939 roku w Berlinie. Jak powiedział PAP szef Muzeum Broni Pancernej ppłk Tomasz Ogrodniczuk, album jest w bardzo dobrym stanie. Przekazał go muzeum w imieniu fundacji mec. Przemysław Jan Bloch.

– powiedział PAP ppłk Ogrodniczuk.

Darczyńca wybrał poznańskie muzeum dzięki sugestiom wieloletniego ambasadora i wiceszefa MSZ Bogusława Winida. W poprzednich latach dzięki zaangażowaniu dyplomaty udało się sprowadzić do Polski, także do MBP, szereg cennych, historycznych unikatów. Szef MBP zaprosił ofiarodawcę do odwiedzenia poznańskiej kolekcji.