Dochody Jacka Jaśkowiaka skoczyły o prawie 100 tys. zł. Ile zarobił prezydent Poznania w 2022 roku?

Z oświadczenia majątkowego za ubiegły rok wynika, że na oszczędności prezydenta Poznania składały się: 339 tys. 474 zł, ok. 2 tys. euro i ok. 500 dolarów. W porównaniu ze stanem z 2021 r. oszczędności Jacka Jaśkowiaka zwiększyły się o ok. 32 tys. zł.

Robert Woźniak/materiał archiwalny