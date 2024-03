Dopadło Cię w pracy wiosenne przesilenie? Oto najlepsze memy o pracy, które możesz klikać do końca zmiany!

Najlepsze memy o pracy!

Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje , a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów.

Jak możecie zwiększyć naszą produktywność?

Czy nasza galeria wpłynie na Waszą produktywność? Z całego serca wam tego życzymy. Niech będzie dla Was melisą po spotkaniu z trudnym klientem. Niech będzie tabliczką czekolady, która pozwoli Wam dotrwać do końca zmiany. Niech będzie jak świeże mango w owocowy czwartek, na który nie dowieziono owoców. Niech będzie dla Was niczym zepsuty nowy samochód tego somsiada złodzieja, który nic nie robił, a się dorobił. Niech Was natchnie do złośliwej riposty szefowi oczekującemu nadgodzin. Niech Was tknie do odwiedzenia serwisu z ofertami pracy. Ale pamiętajcie, nie wszystko na raz, to nie ucieknie!