– Rolnicy w tym roku zostali poszkodowani przez aurę dwukrotnie. Początkowo niedobory wody obniżyły plony i jakość ziarna. Obecnie, kiedy plantacje dojrzały i są gotowe do zbioru to opady nie dość, że utrudniają sprawny zbiór, to jeszcze obniżają jakość plonów, których wartość już uszczupliła susza. Taka sytuacja przekłada się na rachunek ekonomiczny gospodarstw, który obecnie jest już poważnie nadszarpnięty poprzez wysokie koszty produkcji, niskie ceny produktów rolnych i wpływ ich importu z Ukrainy