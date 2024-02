- dodaje rolnik Jacek Górczak.

- Nasze grunty są zalewane na dużą skalę i w ten sposób będziemy mieli ograniczoną ilość zbóż. Dla nas to będą duże straty. Tam, gdzie mamy wymokliska, rolnicy będą musieli dokonać ponownych zasiewów wiosennych

- mówi Maciej Kaczmarek, rolnik, właściciel pola w powiecie szamotulskim oraz nowotomyskim.

Sytuacja, z którą zmagają się obecnie Wielkopolanie, jest o tyle nietypowa, że region słynie przede wszystkim z susz, a nie ulew.

- W Wielkopolsce mamy dość nietypową sytuację, ponieważ rzeki wezbrały w całym województwie. Jest to o tyle nietypowe, że ten rejon jest najbardziej suchym obszarem w Polsce i jeśli mówiliśmy o jakichkolwiek ostrzeżeniach, to zazwyczaj były to ostrzeżenia na temat susz