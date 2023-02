Duży sukces studenta Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Został finalistą miesiąca w programie "Jaka to melodia". Co kupi za wygraną?

Student z Poznania finalistą „Jaka to melodia?”

Karol Fedoruk to student kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ostatnim czasie pokazał, że nie tylko nauka jest jego pasją, ale też muzyka. Został on bowiem finalistą miesiąca popularnego programu „Jaka to melodia?”.

- Pasję do muzyki odziedziczył w genach, a za wygraną planuje kupić wszystkie tomy „Anatomii” Bochenka. Serdecznie gratulujemy!

- czytamy w poście na Facebooku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.